陳柏惟7日貼文僅有少數政治人物留言。(取自陳柏惟臉書)

面臨罷免危機的立委陳柏惟日前被爆出肇逃風波，當時有多位綠營政治人物紛紛湧入他的臉書貼文留言打氣，但他昨(7日)遭起底涉嫌賭博，雖本人出面說明，並在臉書發文解釋涉賭事件，不過，該篇貼文截至今(8日)上午10時許，僅有少數綠營人物留言。

陳柏惟6日上午在臉書PO出肇逃道歉聲明，表示當時因經濟因素，兼差兩份工作，從早忙到深夜，那一天凌晨結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生。此事再被提起，也與當事家屬聯繫，希望大家不要再打擾他們。

不過有PTT網友發現，陳柏惟6日貼文的臉書，引來綠營包括前親子台主持人、前時力議員、現任民進黨議員、民進黨立委等人現身留言，更有多位人都喊「加油」。不少網友看了相當氣憤，表示「這名單真華麗」。

陳柏惟6日臉書發文聲明，出現一整排「藍勾勾」帳號替他加油打氣。（圖／摘自陳柏惟臉書）

而陳柏惟昨晚則是發文解釋涉賭事件，提到關於去電動間打電動這件事情，他想這應該是很多跟他差不多年紀的人，都曾經有過的記憶，不管是快打旋風、DDR跳舞機、DJ、太鼓，還是越南大戰，都曾經是他從國中開始不管是休息、還是工作之餘，放鬆跟轉換心情的方式。不過陳這次貼文下，不像上次有多位民進黨人物現身留言喊加油。

從陳柏惟昨日貼文的下方留言，僅可看到立法院副院長蔡其昌回覆「我的童年沒有網咖」、高雄市議員林智鴻則說「我想跟你PK快打旋風」、立委蔡易餘提到「嘉義嘉年華啦！！你竟然把他忘記了！」

然而，陳柏惟今(8日)在立法院受訪，再度澄清他僅是去電子遊藝場打電動，絕對沒有賭博。他在受訪過程中，綠委王美惠、林宜瑾、許智傑、賴品妤等人路過，高喊「加油」，替他打氣。