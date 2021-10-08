歷時兩年半時間開發，台師大數學教育中心製作的台灣首部數學教育動畫「閻小妹大戰數學魔」已經完成，共計8集，每集11分鐘，將於10月9日下午5時至5時30分在momo親子台首播（一次播兩集），並於之後3周的每周六下午同一時間播出，適合中小學生與親子一起觀賞。

台師大數學教育中心表示，此部影集獲得科技部科普產品製播推廣產學合作計畫（108-109年）之補助，並輔以「國家實驗研究院國家高速網路與計算中心」之精緻算圖技術，所製作完成的數學科普3D動畫。

「閻小妹大戰數學魔」內容是以「數學奠基活動模組」為參照轉化成的3D動畫影片。「數學奠基活動模組」是由台師大數學系名譽教授林福來所主持的教育部「JUST DO MATH~就是要學好數學計畫」，以「奠基」和「活動」為主軸所開發一系列的數學學習活動模組。

林福來從他所開發的一系列數學奠基活動模組，從中選取7件涵蓋中小學數學核心概念的活動模組，來作為「閻小妹大戰數學魔」的主題內容。內容涉及：線對稱、不確定性與機率、分數化簡運算、空間視圖與推理、雞兔同籠解題數學思維以及公因數與公倍數的交集和包含關係的文氏圖表徵等數學主題。

此部動畫片不但結合知名動漫角色閻小妹等人物，藉由描述失去數學力的世界所產生的問題，來彰顯數學在日常生活中的重要性外，計畫團隊更創造全新角色小豐來帶出勇於挑戰問題，並經由閻小妹團隊的合作解題來發揮數學學習的重要精神。

「閻小妹大戰數學魔」編劇賴以威將數學知識融入動畫內容當中，提供中小學師生更有趣的方式貼近數學。該編劇者同時也是「數感實驗室」的共同創辦人，強調數學與現實生活的緊密連結，將操作數學奠基活動以建構數學內容的具象經驗融入故事劇情，透過動畫的演繹讓觀眾看見數學。