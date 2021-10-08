柯震東在片中開玩笑，想拉著宋芸樺下地獄。（麻吉砥加電影有限公司提供）

獲得金馬獎11項提名的《月老》，是柯震東繼《那些年，我們一起追的女孩》之後，經過10年再度成為九把刀電影的男主角，因此觀眾也可以在電影中看到彼此爐火純青的默契。當初柯震東在拿到《月老》劇本的時候，看完心想：「這是什麼啦？！我說不出口！」但是只有九把刀可以讓他自然演繹中二台詞。

柯震東在戲中跟宋芸樺說：「如果你一百歲還嫁不出去，妳就嫁給我嘛！」發揮糾纏功力時，宋芸樺突然跟他說：「如果我沒有活到一百歲怎麼辦？」柯震東打趣說：「那我到地獄等你！」宋芸樺說：「誰要去地獄？我會上天堂！」柯震東馬上說：「你拒絕我這麼多次，你一定會下地獄！」害宋芸樺笑噴：「好像蠻有道理的。」

《月老》的故事以一個被雷擊來到陰間地府的年輕人阿綸為主軸，他為積陰德擔任月老神職來幫助全天下有情人。原本失去記憶阿綸完全不記得自己為何會離開人間，但是到了人間後看到了一個非常重要的事物，所有的回憶湧上心頭，讓阿綸淚如雨下。

但是要讓柯震東在鏡頭前哭出來是非常困難的一件事，他說：「我就好像要打破一道牆，然後才能讓自己哭出來。」沒想到一哭就如狂瀉千里，這樣的情緒也讓旁邊的工作人員和導演九把刀都忍不住在旁邊默默拭淚，而這一幕也令觀眾感動。