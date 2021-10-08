1名外送員日前送餐時因顧客選擇無接觸送餐，他被要求將餐點放在門外「綠色外送箱」上，但等到他送餐後卻收到對方投訴，他事後PO出當時照片，原來他所放的「綠色外送箱」竟是綠色大型垃圾桶，而真正的外送箱就只是在門口小小的紙箱，不少網友笑說「顏色沒錯啊」、「應該很多人都會誤會」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前收到1個訂單，該顧客選擇無接觸送餐，顧客並在備註欄要求他將餐點放在住家門口「右下角有1個綠色外送箱」，他當天送達時確實將餐點放在「綠色箱子」上，沒想到之後卻收到顧客投訴，讓他被停權1周不得外送。

1名外送員日前送餐時因顧客選擇無接觸送餐，他被要求將餐點放在門外「綠色外送箱」上，但等到他送餐後卻收到對方投訴。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

原來他所放的「綠色外送箱」竟是綠色大型垃圾桶，而真正的外送箱就只是在門口小小的紙箱，不少網友笑說「顏色沒錯啊」、「應該很多人都會誤會」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員事後不滿PO文，並將當時送餐的照片貼出，沒想到他所放置的「綠色箱子」竟是「大型綠色垃圾桶」，而該顧客要求放置的綠色箱，其實只是在門外靠近地面的「小小綠色紙箱」，2個綠色箱子差別很大，也引起網友們熱烈討論。

不少網友說，「沒毛病，顏色是對了」、「綠色箱沒錯啊，沒毛病」、「外送箱應該換顏色」、「好大的箱子呀，我笑了」，也有網友說「外送箱跟垃圾桶一樣嗎」、「呃，就算客人沒備註，我也不會放在那上面」、「是外送箱沒錯啊，但是是送垃圾的」、「認知有點誇張了，垃圾箱耶」、「太調皮了喔」。