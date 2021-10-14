曾是彰化地標的15層高喬友大樓在各界期待，從荒廢中翻身，整修再出發，6月30日晚間大火從閒置2、3、4樓往上延燒，燒了國內第一起防疫旅館火警，7、8、9樓已從2020年轉型作為作為防疫旅館，大火造成1名消防員殉職，共4死22傷的慘劇。

每座曾繁鬧城區似乎都有座超破舊大樓，還屢遭火災，喬友大樓1993年啟用時，有百貨商場、餐廳、遊樂場、KTV，風光一時，後來因為3次火警，人去樓空，被形容成彰化最大「廢墟」。只剩1樓的電子遊戲機場還在營業。

喬友大樓3年好不容易整合7、8、9樓轉型經營智能旅館，才整修完畢後，爆發疫情，轉型防疫旅館，經營不到兩年又遇上大火來犯，傷亡集中在住宿9樓。

喬友大樓大火至今超過3個月，彰化縣消防局火調結果已送彰化地檢署，近日將開庭偵查，至於大樓安全結構鑑定，月底將出爐，若未通過，彰縣府將限期拆除；至於火警從2、3、4樓起燃，縣府也已針對排煙室被拆除和與原竣工圖不符，要求36名產權人說明，若認定違法，將依違反建築法處以6至30萬元罰款。

喬友大樓是留是存，備受關注，還再等待最後的鑑定，除了2、3、4樓的所有產權人最多，達36人，整棟大樓地上15層，所有權人共43人，地下室作為停車場，所有權人更高達300多人，土地所有權人也責分屬112人。