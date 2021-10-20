搜救人員找到失聯女童的登山鞋。(取自侯友宜臉書)

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，發生遊客遭沖走意外，導致4人死亡，仍有2名學童失聯。目前已超過黃金搜救72小時，新北市長侯友宜昨(19日)晚間在臉書表示，「妹妹，妳放心！伯不會放棄，我會盡力找尋妳」。此篇文章曝光不到一天的時間，已有2.7萬名網友按讚，大家更紛紛留言幫忙集氣，願小妹妹早日回家，更有不少人都直喊「市長及救難人員辛苦了」。

侯友宜的貼文提到，「72小時了，鞋子還在等小主人回來....，妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。」他並貼上一張自己的背影照，眼望著溪水，充份表達期待奇蹟出現的心情。

此篇文曝光後，感動不少網友，立委洪孟楷留言指出，「願小妹妹早日回家。市長及市府團隊辛苦了，你們的付出所有市民都看在眼裡，由衷感謝」，新北消防發爾麵粉專也留言表示「發爾麵叔叔阿姨們也會盡全力的把妳們找回來，跟家人團聚」。

更有大批網友紛紛留言表示，「願奇蹟出現」、「我們大家一起集氣祈禱，希望相關單位能趕快將小朋友救回來」、「謝謝站在天下的父母立場，妹妹會感謝您！警消辛苦了！謝謝您們這些消防阿北們」、「希望盡快回到父母身邊，救難人員辛苦了」、「市長及救難人員辛苦了，願平安」。