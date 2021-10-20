斥資1.9億，南投市南崗國中新校舍完工，南投縣長林明溱（中）20日前往視察新校舍狀況。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

斥資1.9億，南投市南崗國中新校舍完工，南投縣長林明溱（左）20日前往視察新校舍狀況。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

斥資1.9億，南投市南崗國中新校舍完工，預計12月啟用。（黃國峰攝）

斥資1.9億，南投市南崗國中新校舍完工，預計12月啟用。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

斥資1.9億，南投市南崗國中新校舍完工，預計12月啟用。（黃國峰攝）

總經費1億9530萬元的南投市南崗國中校舍改建已完工，預計12月啟用，南縣長林明溱，20日上午在立委許淑華等陪同下，關心新校舍狀況，表示施工品質讓他非常滿意，希望煥然一新的環境，能營造舒適又優美的學習環境。

創校超過53年的南投市南崗國中，舊校舍歷經九二一大地震雖依然屹立不搖，但舊校舍長期使用，有安全疑慮，經縣府向教育部爭取補助9成，縣府自籌1成，總經費1億9530萬元，於108年5月開工動土至今，終於完工，將於12月啟用。

校舍分為A、B、C三棟，A棟為地下1層、地上3層建築，B棟為地上3層，C棟則為地上3層，內含44間教室、10間廁所、20座樓梯、地下室4間，總樓地板面積達7241平方公尺。新校舍啟用後，舊行政大樓將拆除，並進行周邊景觀工程。

林明溱表示，感謝教育處、建設處、校方人員及建設廠商的努力，施工品質讓他非常滿意，希望煥然一新的環境搭配充實的硬體設備及空調裝置，周邊以庭園方式種植藝術植栽，營造舒適又優美的學習環境。

許淑華說，舊校舍57年興建迄今已過使用年限，如今新校舍即將啟用，學生年底就能進駐，學生將有更安全、更現代化的學習環境，希望透過環境綠美化放鬆學生身心靈，在學習上有更大的進步。

校長陳國俊表示，建築配合多彩活潑的基調，為學校帶來很大的活力，感謝縣府積極爭取規劃並給予指導，新校舍即將完成，將營造出符合人文、科學、創意又兼具美感的求學環境，讓學生快樂的學習。