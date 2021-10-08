法國駐坎培拉大使今天表示，澳洲聲稱無法事先與法國商討其與美國和英國的合作關係，這樣的說法相當「幼稚」。

路透社報導，澳洲與英美共組AUKUS安全聯盟，因此決定取消先前與法國達成的400億美元傳統潛艦購買合約，改由英美協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦，這讓法國大為光火，甚至召回駐澳大使表達抗議。

面對澳洲突然取消與法國的巨額潛艦交易，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）甚至控訴，美澳秘密會晤，是在法國背後捅一刀。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，他確實有向巴黎提出有關購買潛艦合約的憂慮，但在AUKUS戰略夥伴關係達成前，他無法透露與美國的討論內容。

巴黎上月召回的法國駐澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）說，法國是美國、澳洲和英國相當親近的安全夥伴，法國可以被信賴得知這樣的資訊。

提博今天告訴澳洲廣播公司（ABC）：「若說不能向法國諮詢，是相當幼稚的說法。」他指出，就連美國總統拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）都表示這件事應該可以處理得更圓滿。

「他們都已正式說事情不應該這樣處理，應該先諮詢。」

提博很快將返回澳洲，他表示他會測試坎培拉政府修復雙方關係的決心。澳洲外交部並未立即回應置評請求。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）昨天對於提博即將返回澳洲履職表示歡迎，認為這是修復關係的重要第一步。