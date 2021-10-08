全球受疫情衝擊，但台灣表演藝術團隊創作卻熱情絲毫不滅，2021桃園鐵玫瑰藝術節以「我們來幹大事」（Let’s Do Something Big）為主題，從即日起至11月21日，攜手在地藝文團隊與專業表演藝術團隊，帶來精彩現場表演、演劇劇場、特技、展覽及周邊活動，邀請民眾重回劇場。

文化局表示，今年的表演除在桃園展演中心演出外，更擴展至龍潭市場、桃園77藝文町、景福宮及中壢中正公園等市區，充分發揮「城市就是我的劇場」的精神。節目內容多元。

文化局舉例，如台灣特技團的《薛西弗斯大明星》，以希臘神話推動巨石的薛西弗斯為靈感，結合特技與劇場，敘述特技團10歲開始打磨的特技人生，對比新世代的社群媒體明星現狀；lee＼vakulya的《共狂》，透過身體舞蹈，探究時代裡每一個壓抑的身體，如何自由搖擺與解放。

還有11月的山喊商行的《壁！咚！》，則是台灣第一個線上沈浸式展演創作，搬演1946年桃園劇作家簡國賢發表的獨幕劇《壁》，導演翠斯特結合動畫與多媒體劇場，重新詮釋現代人遇到的那道高牆，探問Y世代的徬徨與疼痛。

文化局說，桃園鐵玫瑰藝術節表演已於TixFun售票平台上全面販售，歡迎來一場沐浴心靈的藝文饗宴，用藝文產生撼動人心的力量，獲取幹大事的成就與感動，更多資訊可以至「桃園鐵玫瑰藝術節」臉書粉絲專頁查詢。