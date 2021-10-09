國慶連續假期首日，國道5號昨晚壅塞至今晨1時紓解後，清晨再度出現壅塞，實施高乘載管制後已逐漸順暢，但預估中午過後會再有一波車流。西部國道國1南向湖口至竹北、彰化系統至彰化及國3北向新店至木柵路段車多壅塞外，其餘路段大致正常。

交通部高速公路局預估，今日最塞的路段，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城等路段，行車時間是平日的3到5倍。

高公局指出，國5清晨5時許出現一波車潮，推測是要趕在6時高乘載管制實施前上路，車流明顯增加，國3進入國5雙向回堵4、5公里，國5時速也低於40公里。隨著高乘載管制6時開始實施，路段已紓解，但中午12時高乘載管制結束後，又會有新一波車流湧現，並塞到下午5時過後。

西部國道方面，預估到中午趨緩，但根據經驗，下午1時左右還會有吃過午餐的用路人上路，最塞的還是在國1湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統路段。