新北市推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，陸續創造出土地活化效益，近日養工處在新店區光華街5巷及碧安街口旁一處三角空地，再度完成公有土地活化，規畫停車空間改善當地違停亂象。

新店區光華街5巷及碧安街口旁一處三角空地，再度完成公有土地活化，規畫停車空間改善當地違停亂象；圖為改善後。（工務局提供）

養工處指出，新店區光華街5巷及碧安街巷道內有一處三角公有閒置土地，面積約40平方公尺，長期遭固定汽機車輛輪流占用，並常遭人隨意棄置垃圾，形成環境髒亂及治安死角。

在地方民代反映之下，養工處邀集交通局、新工處、景觀處、新店區公所及在地里長等會勘後，考量地方民眾確有停車需求，並希望兼顧維護環境衛生，於今年9月中旬完成汽車停車格設置，使巷弄車輛停放井然有序，解決因占用車位所產生的停車糾紛，另一併改善原有老化鋪面，讓路面更加平整舒適。

工務局長詹榮鋒強調，新北市政府推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理，進行活化使用」核心原則及政府公權力為基礎，透過跨機關合作，將閒置或或遭私人占用的公有土地活化為公有停車場、公園綠地等公共設施，將所管理之土地發揮最大公共效益、造福市民，也為新北市民創造更好的市容環境。