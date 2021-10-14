北市第一座廢棄地下道變身滯洪池。（水利處提供／楊亞璇台北傳真）

北市第一座廢棄地下道變身滯洪池。（水利處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市第一座地下道變身為滯洪池！為因應極端氣候，北市水利處表示，位於錦州、錦西街及中山北路交叉口下的廢棄地下道，已改造為可暫時容留過多雨水的地下貯留設施，可容納的降雨量高達718噸，派改善積水問題。

水利處表示，極端氣候常態化，一場暴雨動輒破百毫米，原有的防洪標準已不堪負荷，且台北市為高度開發城市，要新建地下大型排水設施的條件逐漸嚴苛，將廢棄的地下道改造為滯洪池，不但活化廢棄空間，也增加區域的防洪保護能力。

水利處指出，中山區錦州街與中山北路交叉口，遭逢短延時強降雨時，經常出現排水不及、路面積水情形，對於本來人流及車流往來頻繁的路段影響甚大，為解決此問題，水利處從2019年開始著手規畫及評估可行性，相中了原本已廢棄的錦州街、錦西街及中山北路口地下道，改造為可暫時容留過多雨水的地下貯留設施。

水利處說明，日後發生超量的短延時強降雨時，可收集短時間內超出排水側溝負荷量的雨水，避免直接溢淹至路面，爭取應變時間，估計能容納約718噸水量，等到暴雨事件結束後，再將貯留的雨水抽出排除。

水利處下工科說，這個工程已完工，將在後續的暴雨事件中驗證它的功效，期望能有效改善當地遇豪大雨易積水問題，讓民眾能夠行的安全、住的安心。