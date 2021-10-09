國慶連續假期第1天，各地出現旅遊車潮，交通部公路總局指出，上午有5處壅塞路段、7處車多路段，預估下午車潮持續湧現，有5處省道容易塞車。

公路總局預估，今日中午過後返鄉及短程旅遊旅次車潮將持續湧現，包括台2線大武崙路段西向、台1線水底寮路段南向、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等可能車多壅塞。

高速公路局則表示，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，以及國5南向南港系統至頭城等路段，建議用路人可改走替代道路。