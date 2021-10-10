國慶日連假第二天，國道中部彰化路段南下如預期湧入大量車潮，車速雖然維持在40至50之間，但車輛多走走停停，國道1號主要集中在彰化系統路段，國三則是埔鹽系統、台74線快速道路交會，預估晚間北返車流會增加，也呼籲民眾注意車況，改使用替代道路避免塞在車陣中。

國道警方表示，彰化縣系統交流道到彰化交流道南下出現車多，甚至出現局部塞車情形，主因是國3車潮匯流進入彰化系統交流道進到國1，上午部分路段也出現紅色警示，車速一度掉到剩下不到40公里，也出現共3起的擦撞事故，目前中午車況減緩，預估下午會再湧入車潮。

警方也說，預估下午南下出遊的民眾會開始北返，加上國慶煙火在高雄，晚間恐怕將會湧入大量車潮，北上路段車流將會暴增，而國慶連假的0至5時免收費，因此也可能會有民眾選擇在凌晨趕路，抑或是為了避開車潮多住一晚，選擇星期一才北返。

警方強調，不管選擇何時北返，提醒駕駛人要注意路況，避免疲勞駕駛，而國道1號中部彰化至員林路段目前正在進行交通工程，無法開放路肩，建議多搭乘大眾運輸或使用替代道路，也可選擇台61線代替，快快樂樂出門，平平安安回家。