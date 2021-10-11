工研院調查預測，未來5～10年內，台灣長照需求將會大爆炸。每個人有朝一日都得面對「高齡風險」，你對自己的風險掌握有多少？

從「高齡化」走向「高齡社會」，台灣只花了短短25年，比美國快將近3倍；再邁向「超高齡」，速度還會更快。

9月10日，內政部公布最新每10年一次的人口普查，高齡人口10年暴增50%，從244萬人增加到367萬人。同時「生不如死」情況還在惡化中，截至8月底，全台人口較去年同月少了12萬，不僅人口老得快、扶養比也變重。

2025年，我們即將迎來一個超高齡台灣，但要織出一張堅固的安全網，接住所有人，政府、企業似乎還沒做好準備。產業鏈往後10年間該做什麼？民眾又有哪些自保措施可先做？

工研院生活與生醫研究組長張慈映說，她期待民間能出現更完備的資源整合平台。(圖片來源／南山人壽、康健雜誌提供）

●長照需求大爆炸？ 工研院：5～10年內將發生

南山人壽與工研院攜手發表台灣第1份「長照產業白皮書」，針對台灣35歲以上民眾，深度調查長照巿場現況。

工研院生活與生醫組組長張慈映指出，根據調查，未來5～10年內，台灣將湧現大量長照需求，但與此同時，超過8成人卻認為長照資源明顯不足，更有9成人憂心老年照護問題。

究竟長照資源的缺口在哪裡？調查發現，民眾認為補助金、服務時間、服務人力3者不足。張慈映說，工研院盤點台灣長照產業地圖發現，長照與照護是目前政府、民間機構著重推動的項目，但仍有4成以上民眾對於政府推動的長照政策不夠理解，觀念推廣上還有努力空間。

張慈映也分析，除了長照服務以外，研究團隊還觀察到2大方興未艾的「長照次產業」，一是居家服務、二是健康促進服務。前者包括食、衣、住、行、育、樂等全方位需求面向的到府支援，她認為目前仍處於需求龐大，資源卻四散、未經妥善整合的階段。舉例來說，臨時得請人來家裡打掃、或做一頓飯，一時間卻會不知從何找起，求助無門。

後者「健康促進」，則包括復能、延長健康餘命方面的服務，相較治療，更著重於老化預防。她認為相關商機仍在茁壯中，針對前述資源，她期待未來民間能出現更強大的整合力道。

●我很健康，也有「高齡化風險」？你沒算好的3種支出

「我不是健健康康的？也會有風險嗎？」聽到高齡化風險，不少民眾都湧現類似疑惑。南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新指出，國人對「高齡化風險」、「長壽風險」的認知明顯不夠，但錯估風險，也更容易拉高風險。根據南山人壽代理總經理范文偉報告，試算高齡化風險時，可由以下面向著手：

1. 長壽風險：生活費約700萬元

基於我國法規，不少民眾會選擇在65歲時退休。但過去退休後頂多活10～20年，現在國人平均壽命81.3歲，還有很多人動輒活到百歲。據統計，退休後平均每月生活費要3.5萬元，如果65歲就離開職場，不含醫療費用，需準備高達700萬元的退休金，負擔將會非常沉重。

2. 長期照顧風險：看護費約300萬元

國人不健康餘命平均達8.47年，老年長照需求增加，65歲以上的民眾，平均有長達8.89年都需要被照顧。本籍看護月薪約5～6萬元、外籍看護月薪約2～3萬元，試算聘請1名外籍看護，每月支出3萬元，則需準備約300～400萬元的長照費用。

3. 傷病風險：醫藥費年付8～10萬元

前述2項風險，還不包括身體機能退化、傷害或疾病的醫療支出。據衛福部統計，65歲以上人口平均每年醫藥費（健保自負額）就達8～10萬元，若為牙口問題等健保沒有給付的自費項目，成本還會更高。

●青壯族近4成無準備金 長照試算思考2件事

工研院調查還發現，不論是35～54歲的青壯族，還是55歲以上的樂齡族，準備金的主流處理方式，都是透過購買醫療險、儲蓄、投資理財等3種。但調查同時也指出，近4成青壯族由於缺乏足夠收入可供支配，所以還沒開始準備老年生活的預備金。

陳維新也推薦民眾，可多善用線上的試算工具，比如南山人壽架設「樂齡好靠山」網頁，無論幾歲，都可以試算看看未來高齡的風險和成本，順便計算每月該存多少錢才夠、幾歲時能達成準備目標。

陳維新建議，制定退休規劃時，可以從預期長照品質、退休後工作規劃這2個面向出發思考。預期長照品質，指的是未來自己進入被照顧狀態時，期望的照護規格、居住環境、食衣住行面向能達到的品質，比如想住在家、住安養院、或找看護？需衡量個人偏好、身體健康狀態。至於退休後工作規劃，則要思考如果收入減損，需要補償多少金額、這筆錢又該從哪來？

●業者建議：實物、財務雙重保障

我國政府的長照制度，目前採「實物給付」為主。陳維新說，由於實物給付額度有限，他建議民眾做退休規劃時，以實物搭配財務的做法，替個人高齡風險建置安全網。具體操作上，可將長照2.0列為第1層基本保障，再搭配投保商業長照險或失智險，做第2層保障，或能分擔老年時收入不足、臨時增加的輔具或居家修繕支出，不無小補。不過所有投保規劃，仍應回歸個人期望的長照環境，及早思考、及早開始。