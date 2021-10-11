台中一名男網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」指控，昨（10日）行經加油站看到一輛白色BMW停在路邊「當眾逼女人在大馬路下跪求饒，還拿棍子追打旁人！」，他看到這一幕就停在路旁多看兩眼，結果車主疑似不滿被拍照，就激動地拿起地上棍子追過來，女方則是一直蹲在車旁，看似被欺負在下跪，不過其實全是誤會，原PO知道真相後也不得不道歉。

原PO見女子路邊被逼下跪拍下PO網，不料真相竟是烏龍爆料。（圖／翻攝自爆料公社）

這名男網友當天把這段影片PO上網，在臉書引發激烈討論，網友看後撻伐那位BMW車主，還引來警方主動介入調查，沒想到事實真相與原PO想的完全不一樣。

烏日分局三合派出所副所長指出，經調查，當天這輛BMW故障停在旁邊檢查，女友當時是蹲在車旁查看，不是下跪，原PO騎士騎車路過，停下來靠近拍攝，車主覺得被騷擾，才會拿棍棒追上去，但雙方並沒有發生衝突或鬥毆，也沒有逼下跪，此案是次烏龍爆料，不過許多網友卻認為內情不單純。

車主見騎士拍照氣得拿棍棒追上來嚇阻。（圖／翻攝自爆料公社）

網友看後紛紛留言「車主心虛，如果只是看車的狀況，有需要追騎士解釋嗎」、「女生跪成那樣，案情不單純」。另有人認為「搞不好女生有問題啊，妳怎麼知道一定男生錯」、「說不定是他女朋友尿急看到人還沒脫而已…」。