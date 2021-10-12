桃園市龜山區萬壽路二段，今天上午10時許發生一起死亡車禍，一名單車騎士與拖板車發生擦撞後，當場無生命跡象，不幸命喪輪下，警方目前仍在調查死者身份與事故發生原因。

阿公出事了！騎機車載阿嬤擦撞 失控直直撞進超商
台中17噸大貨車撞行人 男卻卡50公尺外汽車底亡 女駕駛嚇壞
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