桃園單車騎士擦撞拖板車 悲成輪下魂 12:152021/10/12 旺報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園1名單車騎士與拖板車發生擦撞後，慘遭輾斃。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區萬壽路二段，今天上午10時許發生一起死亡車禍，一名單車騎士與拖板車發生擦撞後，當場無生命跡象，不幸命喪輪下，警方目前仍在調查死者身份與事故發生原因。 阿公出事了！騎機車載阿嬤擦撞 失控直直撞進超商 台中17噸大貨車撞行人 男卻卡50公尺外汽車底亡 女駕駛嚇壞 #單車騎士 #拖板車 #桃園 #擦撞 #悲成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃紅、黃燈仍互不相讓 南投埔里2車相撞 白車四輪朝天 21:532021/10/11 社會 雙十連假台南人潮成長4成 各商圈搶攻振興商機 12:392021/10/11 生活 受困南澳海蝕洞 驚魂17小時 長浪阻斷回程路 直升機吊掛救出16人 04:102021/10/12 焦點要聞 烏日環中高架汽車撞雙載機車翻覆 1騎士壓車下無生命跡象 17:582021/10/11 社會 國3南下19.5km福德隧道6車連環撞 7人受傷1人腿骨折 15:212021/10/10 社會 公車撞西營大將軍 車毀廟損人安好 信眾驚呼：神明有保佑 12:472021/10/11 社會 不只羅一鈞 國歌領唱人超勇背景曝光 醫護被砍、警遭拖板車撞重傷 08:122021/10/10 政治 天外飛來橫禍！轎車失控噴飛機車道 騎士衰遭波及釀1傷1命危 19:332021/10/11 社會 騎士爆料BMW男逼「女友路邊下跪」 真相竟是烏龍 11:252021/10/11 社會 國慶連假搭上振興五倍券 花蓮知名樂園入園創今年最高 13:072021/10/10 生活 影》警匪街頭飛車追逐 嫌犯省道飆駕自撞逃逸 波及2車 21:042021/10/10 社會 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 文青女友真面目「性慾強又能吃」 廢宅哀嚎招架不住 - 社會 35歲華航機師猝死機艙 父怒控「過勞」法院判決出爐 - 社會 獨》高雄警洩個資案收押第3人 「緝毒英雄」小隊長遭同袍咬出 - 社會 桃園砂石廠側牆破洞坍塌 計程車駕駛遭活埋2小時死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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