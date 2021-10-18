嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心設置於水上國中，歷經2年規畫籌備，今正式揭牌啟用，為配合大埔美、馬稠後兩大工業區產業人才需求，同時結合在地特色與時下年輕人對表演的興趣，職探中心不但提供AI智能產業工作體驗，還設有偶戲劇團、YouTuber直播工作室等場域，讓學生透過實際操作，對各職群有基本認識。

嘉義縣長翁章梁等人在嘉義縣觀光地圖的地板上，體驗操作AI智慧車。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁戴上工程帽、掛上工具包，瞬間轉職為冷氣裝修師傅。（呂妍庭攝）

嘉縣第二所職業試探及體驗示範中心今在縣長翁章梁及多位民代見證下揭碑啟用，眾人在參觀職探中心時，翁章梁也化身操偶師，學習如何操弄戲偶，看到專業操偶師拿出以自己為範本的Q版戲偶演出時，翁章梁與全場被逗得哈哈大笑，隨後一行人轉移至第2間體驗教室時，翁章梁戴上工程帽、掛上工具包，瞬間轉職為冷氣裝修師傅。

看到專業操偶師拿出以自己為範本的Q版戲偶演出時，翁章梁與全場被逗得哈哈大笑。（呂妍庭攝）

嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心設置於水上國中，歷經2年規畫籌備，今正式揭牌啟用。（呂妍庭攝）

教育處指出，職探中心歷經2年規畫，配合大埔美、馬稠後兩大工業區產業人才需求，結合在地特色與時下年輕人對表演的興趣，開設電機電子職群及藝術職群，其中電機電子職群規畫3C電器商及AI智能產業等相關職業體驗。

至於藝術職群則規畫偶戲劇團、YouTuber直播工作室及攝影棚等相關職業，並設置探索起飛體驗教室，提供學生表演的舞台，用豐富的職業意象、主題展示、AI智能車體驗等，將業界真實場景統統搬進學校來。

嘉義縣由於幅員廣大，大部分學校屬偏鄉或小校，在資源獲取上較為不易，根據教育處統計，全縣國中畢業生約有6成進入技職，因此，為學生提供多元體驗的職業試探機會是必須的。

翁章梁期許，透過技職教育領域的教師及民間業師合作，提供工作環境實際體驗，藉由情境與氛圍營造、引導實作的歷程，開啓學生對各職群的好奇心，增進學生對職業的認識，讓孩子們能朝向夢想前進。