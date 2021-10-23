1名全副武裝的歹徒，夥同2名共犯行搶便利商店，卻賊星該敗遇上美陸戰隊退役士兵。

據美國有線電視21日報導，美國亞利桑那州育馬（Yuma）20日上午發生1起1名全副武裝的歹徒，夥同2名共犯行搶便利商店，卻賊星該敗遇上美陸戰隊退役士兵。衰賊在短短1秒內手槍就遭奪下，頭部也遭到正義的鐵拳痛打，而2名夥伴卻不講武德、逃之夭夭。

根據監視器畫面，大約當地時間凌晨4時30分(台灣時間22日19時30分)時，1名手持手槍的嫌犯走入店家，並掏出槍指著店員。在他進來之前，退役的陸戰隊士兵站在櫃台前和店員聊天，而這名笨賊似乎把這位戰士當成塑膠做的，毫無顧忌的掏槍並喝令店員。

此時，陸戰隊退役士兵猿臂一伸，左手瞬間揪住歹徒槍口，右手旋即祭出正義的鐵拳，瞬間將歹徒痛打得連連倒退。一旁的同夥則腳底抹油、拔腿就跑。警方表示，這名退伍老兵成功壓制住歹徒，直到員警趕到現場，另2名嫌犯則逃亡中。

當記者問到這名退役老兵，為何能成功制伏歹徒；老兵謙遜地回答，「陸戰隊教我要冷靜不要慌亂」。他表示，自己曾在阿富汗服役，現在則是陸軍育馬靶場的文職顧員。多數人可能被槍指著會嚇傻，但陸戰隊的訓練讓他沉著應對。

他補充道，「當時我打算離開，卻聽到門猛然被拉開。我看到歹徒時第一個反應是這槍真小」。當他發現歹徒除了手槍外沒有其他武器，馬上瞄準目標、動手抓人。由於軍方不允許他帶槍上班，不然還能抓到另外2人。

他提到，當時自己拿飲料砸在對方臉上，歹徒登時血流滿面，可能被敲碎了鼻子。再成功奪下槍後，他拿槍指著歹徒，然後壓制對方。

《美聯社》指出，持槍的歹徒僅14歲，曾有持槍搶劫等前科，另2人仍在追捕中。