義大利航空公司的50名失業空服員，以脫衣來抗議ITA祭出的裁員與減薪。

據「美國有線電視新聞網」(CNN)23日報導，義大利航空公司(Alitalia)因管理不善導致財務惡化，日前結束75年的歷時，由義大利航空運輸公司(ITA)接手營運。孰料，上週才重新出發的ITA，本週就面臨前義大利航空公司的50名失業空服員，以脫衣來抗議ITA祭出的裁員與減薪。

在擁有2000年歷史，也是羅馬權力中心的卡比托利歐山(Campidoglio)，50名失業空姐穿著前東家的制服現身。她們一字排開，隨後一件件地輕褪羅衫；先是大衣，然後是空姐制服，最後是黑色高跟鞋，僅留下連身襯裙，並站在原地默哀數分鐘。

Moja slika dana.

Stjuardese #Alitalia skinule uniforme u znak protesta zbog likvidacije kompanije pic.twitter.com/oSpk8CL0EP — Dragon_Of_Revenge BlackBomby (@BlackBomby) October 21 2021

她們高呼「我們是義大利航空公司」，並表示抗議不只是因為自己丟了飯碗，還表達對老東家給ITA的保留合約。

※年資損失與減薪

公會表示，能繼續留在ITA的員工，薪資普遍減少。1名空服人員也表示，除了薪資減低外，年資也連帶損失；甚至，自己要在何時與何地空作也不再被提前告知。

不過，ITA總裁阿爾塔維拉（Alfredo Altavilla）痛斥以罷工威脅，根本是「國家之恥」。他強調，所有員工都已同意目前的工作條件，而抱怨行為就像司機開車不看前方，而拼命看著後視鏡。「合約談判已經落幕，所有員工都已經上船了，他們簽署了我們發出的合約」。

事實上，原本義大利航空的10500名員工，只有2800人獲得留任。《路透社》指出，原本的110架飛機也只剩52架；不過，ITA已宣布一項全新的空中機隊計畫，還設計別出心裁的新制服，休息室也重新裝潢。

新制服的顏色為天空藍，未來幾個月內就會上路。除了制服，裝備與配件都在研發中，ITA更是跟知名品牌進行合作。