新北市三重重新橋10日發生一起打架事件，兩對夫妻分別騎著兩輛機車，往樹林方向行駛，不料57歲莊姓男子突然停在路邊，然後又切進路中，導致後方直行的余姓男子，反應不及險些撞上，氣的向莊男 理論，結果遭莊男回嗆飆罵，雙方瞬間當街引爆肢體衝突。

雙方扭打在地，持安全帽互K。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

據目擊者表示，雙方發生口角爭吵時，不認為自己有錯的莊男，竟然先出手敲打余男的安全帽，余男被惹怒還手，2人扭打成一團，雙方的太太見狀也加入戰局，拿起安全帽互K，過程全被路上民眾拍下PO上網。

事發時由於重新橋下車流量很大，兩對夫妻把機車停在路中開打，一度造成交通大堵塞，有人擔心衝突擴大，緊急打電話請警方前來處理。

員警到場後立即將兩對夫妻支開，才結束這場「混雙戰」。員警檢視路口監視器畫面後，對兩對夫妻依《社會秩序維護法》裁罰，另外機車違規停放在路中，則依違法《路交通管理處罰條例》開出最高1200元罰鍰。