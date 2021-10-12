前江蘇省委常委、政法委書記王立科涉嫌受賄、行賄，中國國家監察委員會完成調查，已交由檢方審查起訴。近日由最高人民檢察院以涉嫌受賄罪、行賄罪對王立科作出逮捕決定。

王立科今年56歲，為山東蓬萊人，曾擔任遼寧省公安廳副廳長，大連市副市長、市公安局局長、黨組書記；江蘇省政府黨組成員、副省長，省公安廳廳長、黨委書記、省委常委、省委政法委書記等職位。至去年10月王立科因涉嫌違法違紀受查；另於上月因涉嫌受賄、充當黑勢力保護傘，被開除黨籍和公職。