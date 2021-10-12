江蘇前政法委書記王立科涉賄 檢方批准逮捕 18:032021/10/12 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前江蘇省委常委、政法委書記王立科。（東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前江蘇省委常委、政法委書記王立科涉嫌受賄、行賄，中國國家監察委員會完成調查，已交由檢方審查起訴。近日由最高人民檢察院以涉嫌受賄罪、行賄罪對王立科作出逮捕決定。 王立科今年56歲，為山東蓬萊人，曾擔任遼寧省公安廳副廳長，大連市副市長、市公安局局長、黨組書記；江蘇省政府黨組成員、副省長，省公安廳廳長、黨委書記、省委常委、省委政法委書記等職位。至去年10月王立科因涉嫌違法違紀受查；另於上月因涉嫌受賄、充當黑勢力保護傘，被開除黨籍和公職。 #王立科 #委書記 #政法 #江蘇 #檢方 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 吳釗燮駁聯大2758號決議 陸外交部：典型「台獨」言論 - 兩岸 2025年中國部署前線5代戰機超越美軍？美媒仔細算了一筆帳 - 兩岸 中共空軍將打破美空中優勢 美空軍將領指關鍵時間點已出現 - 兩岸 名家觀點》郝敏：美國情報界針對中國的三大動向 - 兩岸 史話》叛逃對岸的人──解讀郝柏村回憶錄之3（龍城飛） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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