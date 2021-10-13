蔡英文總統在國慶演說提出「四個堅持」，她今天強調，這四個堅持並不是她個人，也絕非民進黨一黨的主張。「我相信，這是合乎台灣人民主流的民意，也符合當前國家的需要」。呼籲在野黨支持國防預算，展現自我防衛的決心。對行政院長蘇貞昌備詢時與藍委言語衝突，她也表達力挺蘇揆態度。

蔡英文在臉書表示，國慶日剛過，今年她針對當前的內外挑戰，提出四個堅持的主張，希望朝野政黨能夠依循著兩千三百萬台灣人民的最大公約數，作為我們對內運行民主政治、對外團結一致的共同立場，一起來因應國家內外的各項艱鉅挑戰。

她看到在野黨有些不同意見，不過，「這四個堅持並不是蔡英文個人，也絕非民進黨一黨的主張」。她相信，這是合乎台灣人民主流的民意，也符合當前國家的需要。

蔡英文表示，面對中國的軍事威脅，民進黨政府未曾鬆懈，而即便國際社會的支持力道增加，我們也不曾冒進挑釁，更善盡我們作為國際社會一員，維護區域和平穩定的責任。

然而，她也要重申，我們絕對不會屈服於壓力，強化國防更是政府的當務之急。為了強化台灣的自我防衛力量，我們已經提出特別預算案，目前正在立法院進行審查，「我要呼籲在野黨一同支持，展現自我防衛的決心」。

她說，昨天，行政院長蘇貞昌備詢的時候，遭遇情緒性的質詢。「我想提醒，民主是歡迎不同想法的人來討論、激盪，但絕對不是貼標籤或扭曲」。蘇領導的行政團隊在全球疫情下戰戰兢兢，讓台灣守住了一波又一波的疫情，維持國家穩健的運作，經濟持續的穩定發展，這都是有目共睹。

蔡英文指出，不同政黨可以基於不同政策看法，給予更好的建議，這是民主政治監督政府的真諦。情緒性的發言，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對當事人也不公平，這也不是台灣人民所樂見的。

她強調，民主政治，政黨之間一定有所競爭，但為了國家，我們必須以台灣人民的最大公約數為基礎，大家才能在同一條船上一起往前進。她也再一次呼籲，台灣的挑戰很多，在自己人裡面找敵人，無助於國家的發展，只有找出彼此的最大公約數，團結起來，尋找共識，台灣才能迎向下個階段的挑戰。