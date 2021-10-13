台灣大哥大13日榮獲工商時報「第十屆臺灣服務業大評鑑」連鎖電信通路業銀獎，這是台灣大第三度獲得銀獎肯定，另外，台中三民直營服務中心的店長黃秀華，也獲頒「服務尖兵獎」。

台灣大表示，同仁以有溫度、「五心級」的服務，提供專業諮詢，協助客戶解決問題，帶來「Open Possible能所不能」的服務體驗。

台灣大副總經理鄧林振表示，電信門市是最能直接展現專業、熱忱，同時傳遞品牌價值的場域。門市同仁秉持真心、誠心、熱心、耐心、同理心的「五心級」服務理念，並充分發揮「Digital DNA」的素養，設身處地為客戶著想，主動解決各種問題。特別在疫情期間，除了嚴格落實防疫措施，更加強與在地社區的情感連結，協助鄰近店家申請實聯制QR Code，除了獲得評比的肯定，更贏得客戶與鄰近商家的信賴。

除了一般的門市服務外，為了讓客戶感受科技帶來的美好與便捷，台灣大特別重視體驗式服務，由專人引導客戶體驗智慧家庭、串流影音等科技新品，近期更在指定直營門市開設樂齡專櫃，攜手新創業者讓銀髮族體驗最新科技照護產品，協助客戶排除使用科技產品時遭遇的疑難雜症。

台灣大台中三民直營服務中心店長黃秀華，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲「服務尖兵獎」殊榮。黃秀華在工作時總是帶著微笑，對客戶提問及抱怨都能專業回應，更主動邀請顧客加Line好友，方便隨時提供客戶諮詢，因而獲得評審青睞。

台灣大表示，黃秀華會適時關心客戶，像陪伴家人和朋友一樣，在母親節時還會自費買康乃馨花束送給進店的母親，拉近與客戶的距離。年中疫情嚴峻時，為了減少客戶染疫風險，她除了與客戶約定離峰時間到店外，更曾確認身分資料後，讓客戶在車上等候，由她來回進出門市服務，降低用戶接觸人群的機會，充分發揮「五心級」服務的理念。

工商時報「第十屆臺灣服務業大評鑑」委由專業「神秘客」機構進行稽查，2021年稽查共計34個業種、365個企業、453個店點，稽核面向包含環境設施、基本服務、專業服務、服務應變、客訴處理等。另有魅力品質(是否有意想不到的服務)，以及反轉品質(是否發生令顧客扣分的意外)等加減分考核機制。