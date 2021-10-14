動滋券中獎號碼出爐，不少網友中籤後本來很高興，但仔細一看發現今年動滋券的使用規則與去年不同，今年不可以拿去買運動用品，讓網友們傻眼吐槽說，中獎卻不開心，不能買運動用品，早知道就不登記了。根據體育署官網公告，動滋券可用在運動賽事或健身場所，但不能用來買運動用品或運彩。

不少網友今在臉書表示，抽中動滋券卻沒有很開心，也有點不想去領，因為這次的動滋券感覺不是很實用，上次可以買運動用品，這次卻不行。「剛剛才知道不能買東西，早知道就不登記動滋券」、「這次不能買運動用品，中了也不想領」、「登記完才知不能買東西，中了也不想領」。

動滋券今天上午抽出50萬名幸運得主，身分證尾數是「97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985」的人可以抱走500元，中籤者將在今天下午5時起收到簡訊通知，使用期限至2022年6月30日為止。

體育署去年發的動滋券多數被用來買運動用品，而今年動滋券更改了使用規則，500元的動滋券可用在運動賽事或相關服務的店家，運動中心、健身工作室和瑜珈教室也能夠使用，但不能用來購買運動用品或運動彩券，詳情可至動滋券官網查詢。