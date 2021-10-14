疫苗近期陸續到貨，行政院長蘇貞昌今在行政院會中表示，國內疫情持續穩定，連續47天確診案例在雙位數以下，本周連續有三批疫苗抵台，近兩周疫苗到貨530萬劑，累計達2600萬劑，希望本月底前第一劑覆蓋率達7成，第二劑達3成的目標前進。

蘇貞昌表示，目前國內疫情持續穩定，疫苗也陸續到貨，疫苗接種率已提升到59％，本周會有連續3批疫苗來台，累計到貨疫苗達2600萬劑。

行政院長蘇貞昌今於行政院會中表示，本周會有連續三批疫苗運抵，力拚本月底前第一劑覆蓋率7成、第二劑3成的目標。（報系資料照）

蘇貞昌說，目前疫苗充足，指揮中心規畫將進行大規模接種，預計下周五起進入最高峰期，3大疫苗同步施打，施打對象更為開放，第一劑BNT疫苗開放全年齡層接種，同時漸漸滿足莫德納及AZ疫苗第二劑施打需求。

因應疫苗將大規模接種，蘇貞昌要求，科學園區、國營事業等疫苗施打服務站，相關單位要做好準備，希望月底達到第一劑覆蓋率70％、第二劑30％的目標。

蘇貞昌也提到，五倍券從上周五開始第一梯次領用，截至目前已有超過1100萬人領用紙本券，416萬人綁定數位券，在地方政府及店家加碼下，可見國慶連假期間，旅遊景點、百貨賣場、夜市等，消費熱絡，都有人潮。

部會加碼券抽籤，連四周抽出900萬份加碼券，增添柴火，帶動疫情後經濟復甦，會有很大的幫助，蘇貞昌要求相關部會密切關注五倍券上路後此用情況，要讓百工百業盡速恢復元氣。