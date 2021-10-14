星展銀行（台灣）14日表示，優質客戶服務近來屢獲肯定，包括由《工商時報》「台灣服務業大評鑑」評選為外國銀行服務金牌獎，肯定星展銀行（台灣）不僅在實體分行熱忱服務客戶，更於疫情期間善用科技提供客戶完整銀行服務。

根據「台灣服務業大評鑑」神秘客點評，星展銀行（台灣）營業環境整潔，分行人員於客戶來行時不僅確實量測額溫、協助消毒，服務人員即使配戴口罩，仍可讓客戶感受到笑容可掬、展現關懷。此外，點評也指出，星展銀行（台灣）面對網路客訴回信快速、且能誠懇說明改善作為；電話人員則真摯對顧客抱怨事項承諾改進，並對客戶意見表達致謝。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行（台灣）始終秉持RED服務準則，致力提供Respectful（以客為尊）、Easy to deal with（往來便捷）和Dependable（信賴可靠）的服務。作為全球最佳數位銀行，近年星展銀行（台灣）也將客戶服務從分行實體服務延伸到數位領域，透過數位創新帶給客戶方便、迅速的體驗。尤其在疫情期間，星展銀行（台灣）更透過行動銀行「星展digibank」提供全方位數位金融服務、舉辦線上投資理財講座以及推出視訊保險簽單服務等，真正做到讓客戶不用出門，就能以零接觸方式完成所有需要的銀行交易和服務。

此外，星展銀行（台灣）也在金管會最新公布的公平待客評核中名列前20％，顯示星展銀行（台灣）恪守公平待客原則，獲得主管機關認可。

星展銀行（台灣）表示，謹遵金融業的責任與義務，克盡銀行待客操守，亦於金管會公平待客評核中獲得肯定。該評核由金管會對金融機構進行書面審核，評分項目包含訂約公平誠信、申訴保障、注意與忠實義務、業務員人員專業性、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、複雜性高風險商品銷售、酬金與業績衡平等九大原則，以及董事會對公平待客推動的重視與具體作為。在經過機構自評及金管會複評後，星展銀行（台灣）名列銀行組前20％，獲得肯定。