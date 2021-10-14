高雄市「城中城大樓」14日凌晨發生大火，消防局長表示，至下午3時許已有87人送醫，其中46人確定死亡，41人受傷。對此，前高雄市長、現駐日代表謝長廷表示，此次火災事故是近二十年最大的火災傷亡事件，日本新聞也特別報導。他看到消息後甚感悲痛，祈禱罹難者安息，受傷者早日康復，家屬能夠堅強渡過悲痛。

駐日代表謝長廷。(資料照)

高雄市長陳其邁今（14）日晚間6時率領一級主管兩度90度鞠躬道歉，強調不會迴避責任，並且組成調查小組，盡快查明公布肇事釀災的原因，公開透明向社會大眾負責。陳其邁強調，守護市民生命財產安全，是他責無旁貸的責任，對於鹽埕區城中城大樓，今天大火造成重大人命傷亡，他感到無比悲痛，深切的自責，在這裡向所有患者、罹難者、家屬、所有市民朋友，致上最沈痛的道歉，深深一鞠躬。

而高雄「城中城大樓」惡火，也被日本媒體「日本新聞網JNN」報導，謝長廷14日對此表示，這次大火算是近二十年最大的火災傷亡事件，自己曾擔任過高雄市長，現在的戶籍還在高雄，看到消息後甚感悲痛，祈禱罹難者安息，受傷者早日康復，家屬能夠堅強渡過悲痛。