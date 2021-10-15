高雄城中城大樓14日凌晨發生火災，由於正值睡夢中，許多住戶逃生不及，至今已知46死。(圖／民眾提供)

高雄市鹽埕區「城中城」大樓惡火造成至少46人死亡的悲劇，在搜救告一段落後，除高市府提供傷者及家屬入住安置旅館、發給慰問金、進行一對一服務等協助外，在地店家也提供餐點，期盼為居民貢獻一己之力。有高雄議員昨(14日)透露，其中有一位老闆，其員工是城中城住戶，老闆說要把員工帶回家自己照顧，不需要住在市府安排的飯店，此舉令她相當感動。

高雄市長陳其邁昨表示，已請社會局跟民政局協助整個家屬的善後還有安置的相關事宜，包括社會局關懷中心、民政局業管的單位及鹽埕區公所，處理住戶安置或針對後續事宜提供最大協助，同時請高雄地檢署加速整體未來法律程序，盼協助相關起火原因事故調查。

高雄市議員康裕成昨晚在臉書指出，市府已經展開住戶及傷者的安置作業，先安排到旅宿飯店安置，有家屬的人幾乎被家屬接走；沒家屬或家屬還無法接走的先由市府安置在飯店，感謝市府的貼心。

康裕成指出，其中有一位住戶的老闆直接說要把員工帶回家自己照顧，不需要住在市府安排的飯店，聽到此故事，內心澎湃許久，這位老闆的舉動也令她感到人間真的有愛，值得稱頌。

對此，有網友在該篇臉書貼文留言表示，為善必有好報、有慈悲心的老闆；同時也有網友呼籲政府，都市更新，危老重建，刻不容緩、願此種事不要再發生，舊大樓重建應盡速進行。