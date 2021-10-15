中央氣象局指出，明天下午起東北風增強，北台灣天氣轉涼，17日、18日清晨東北風影響，北台灣天氣較涼，高低溫皆降，有秋天的感覺。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明日下午，天氣好轉、氣溫升，各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率。由於東半部土石含水皆已飽和，易引發坍方、落石等現象，接近山區活動仍應注意安全。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晚起至18日入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。明晚、17日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，18日白天起至20日東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部仍有局部短暫雨的機率；背風面晴朗穩定、日夜溫差大；21日東北季風略增強，北部、東北部有局部雨，背風面晴朗穩定、日夜溫差大。