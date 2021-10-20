《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日被民進黨列出7大罪狀開除黨籍，吳子嘉認為開除黨籍案是由桃園市長鄭文燦與所屬的新潮流派系主導，但隨即遭民進黨否認，桃市府發言人也表示吳的發言不符事實。宅神朱學恒20日在直播中問吳子嘉，副總統賴清德會不會出來力挺？吳子嘉則直言，自己根本不認識賴清德，也從來沒和他見過面。

朱學恒20日晚間邀請吳子嘉一起進行網路直播時，針對吳被開除黨籍一事詢問吳子嘉，「難道賴清德那邊都不會出來挺你嗎？或是讓你有打仗的機會，這事情就這樣搓掉，不是就不好了？」吳子嘉直言，「朱大我跟你報告一下，我跟所有網友報告，我到今天為止不認識賴清德，我根本沒見過賴清德，所以很瞎，這個誤殺了，荒謬至極，因為誤殺我，所以我要去殺他，莫名其妙，殺人之前也不去打聽一下，他們這些人的情報分析有問題」，朱學恒聞言後也感到十分驚訝。

吳子嘉更對朱學恒說，「你認識我那麼久，我們經常在一起，有聽我談論過賴清德嗎？」朱學恒回答，「我們都看民調，之前討論的是賴清德的位子比較安全， 鄭文燦在六都裡站太前面了」。

吳子嘉指出，我們常混在一起，有人際互動，大家都會互相交流一下，「我有跟賴清德有任何互動嗎？沒有人聽過，我不可能說謊，到今天我跟大家講，我沒有見過賴清德，最瞎的就是這件事情，沒見過賴清德就把我殺了」。