行政院長蘇貞昌日前在立院備詢公然痛罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」，藍營揚言今天質詢將發動抗議。對此，蘇貞昌今備詢前說，「我們對立法院非常尊重，期待議事能夠順利運作」，他也說，「人身攻擊大可不必」。
蘇貞昌日前在立院總質詢辱罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」，國民黨團昨找上立法院長游錫堃討公道，但遭冷回「聽說你們要告，那就交給司法」，氣得藍營揚言今日總質詢「會有動作」，並暗示不再出席朝野協商。鄭麗文則向蘇貞昌喊話，「你爸媽沒把你教好，我們女性來教你道歉。」
對此，蘇貞昌今赴立院接受總質詢前，有親綠媒體詢問「鄭麗文說你爸媽沒教好，委員言詞是否不當？」蘇貞昌表示，「我們對立法院非常尊重，期待議事能夠順利運作」，這是憲法的規定，人民也期待趕快能夠通過預算，能夠讓應該有的育兒津貼、老人照顧、公共安全、國防需要都能順利上路，這也是立法委員的責任，希望能符合期待，「人身攻擊大可不必」。
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