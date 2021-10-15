高雄市長陳其邁15日上午前往殯儀館慰問城中城大火中不幸罹難的死者家屬，會後強調該有的行政責任不會迴避。（石秀華攝）

高雄市長陳其邁15日上午前往殯儀館慰問城中城大火中不幸罹難的死者家屬。（石秀華攝）

高市府在殯儀館成立城中城大火罹難者的豎靈區。（石秀華攝）

城中城大火釀46命、41傷，高雄巿長陳其邁被網友翻出過去對台中夜店9死火警，曾要求時任台中巿長胡志強下台，15日上午陳其邁到醫院探視城中城傷者，被問到這事時，他停頓了7秒，才吐15字回應「深切的反省、我也不會迴避我的責任」。

陳其邁上午探視傷者，祝早日恢復健康，受訪時被問到昨鞠躬道歉，說要成立專責小組調查，進度為何？陳其邁說，下午調查小組就會成立，以外部成員為主，任何約詢、調查都會配合，是不是有所疏失，也會根據結果，不會迴避。

被問到台中夜店9死火警，曾要求時任巿長胡志強下台，陳其邁表示，這次高雄大火，很多巿民的心情都跟他一樣非常沉痛，但講到「對我而言」時，陳其邁一度猶豫，停頓了7秒後才回應「深切的反省、我也不會迴避我的責任」。

陳其邁表示，今早開會時已指示社會局、殯葬處，採「一對一人」的服務，也感謝慈濟和法鼓山民間團體協助家屬；陳其邁說，因為在城中城的住戶或家屬大多數是長輩以及社會上經濟弱勢，未來安置計畫，各單位會協助；市府除了在殯葬處協助外，有8人做預防性插管，他也協調醫院務必照顧好病患。

對於外界質疑的行政責任，陳其邁表示，昨天已指示成立獨立行政調查小組由行政單位協助專家小組調查，以外部委員獨立調查，以釐清真相，陳並強調，該有的行政管理責任或執行上有疏忽，都不會迴避，也會追究相關的行政責任。

陳其邁指出，高雄市沒有管委會的住商混合大樓，超過30年以上的有34棟大樓，今起連續3天由消防局、工務局和警察局展開聯合稽查，必要時將派警力，在3天內將高風險高的老舊公寓進行全面清查。