高雄城中城大火死傷慘重，雲林縣長張麗善（右二）強化建築公安檢查。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善鑑於高雄市城中城大樓火警造成重大人命傷亡，15日率縣府團隊前往斗六市斗六門住商混合大樓，進行消防安全聯合抽查，並呼籲大樓業者成立管理委員會、加強自衛消防編組演練，裝設住宅用火災警報器，萬一發生火災可讓傷亡降至最低，避免憾事再度發生。

張麗善15日率縣消防局、建設處人員進行住商混合大樓聯合抽查，重點為各項消防安全設備是否符合規定、業者自衛消防編組初期應變能力、公安的各處逃生通道、安全門、安全梯是否堵塞，防火區劃是否受到破壞或拆除，以及是否有違規使用等事項。

針對大樓內荒廢的閒置空間，由消防局輔導裝設住宅用火災警報器，以期發揮及早發現、及早反應、及早逃生的功能，提供縣民住的安心且安全無虞的環境。

張麗善表示，斗六市斗六門大樓，1至2樓為小北百貨、3樓一般住戶、4至5樓廢棄餐廳、6至7樓廢棄電影院、8樓廢棄KTV，是雲林縣代表性的住商混合大樓建築物之一，且人潮出入眾多，因此特地前來抽查。

張麗善說，縣消防局今年1月1日至10月13日，針對轄內10層以上建築物，已完成建築物消防安全設備檢查42棟，其中有12棟消防安全設備部份未符合規定，均依規定開立限期改善通知單改善中，並要求業者盡速改善以維護公共安全。

雲林縣政府呼籲，大樓建築物業者應加強本身自衛消防編組演練，才能於火災發生初期消防人員抵達前，由內部住戶啟動自衛消防編組，迅速進行狀況判斷初期滅火，且安全有效率的引導住戶疏散，將傷亡降至最低。

另外，公共場所應規畫安全動線，切勿擅自囤積貨物在防火避難設施及通道上，民眾若發現相關違規情形，可撥打1999縣民專線反映，共同維護公共安全。