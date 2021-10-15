高雄市長陳其邁上午前往市立殯儀館慰問罹難者家屬，陪同的市警局長黃明昭接受媒體訪問時表示，上午移送地檢署的兩名嫌犯，曾供訴有點檀香粉驅蚊蟲的狀況，可能導致燜燒才釀成火警，但因涉及偵查內容不能透露。

黃明昭說，昨天城中城大火發生後，警方找到4位證人，今天早上將2位嫌疑犯解送到高雄地檢署。兩人在偵訊時，曾提及點了檀香粉驅蚊蟲，有可能導致悶燒發生火警。

黃女到案後，警方替她做了兩次筆錄，發現黃女是素行不良份子，問案時精神狀況正常，但說詞反覆，一下說沉香是丟進垃圾桶，但又改口有帶走至其他地方丟棄。但黃女強調，城中城大火與她無關。

不過可確定的是，現場確實找到八寶粥鐵罐、香爐，其中香爐外觀明顯焦黑，但到底是燃香導致還是另遭火焚，仍待鑑識調查。

據了解，黃女和郭男兩人為情侶關係，寄居在茶具行後方的套房多時，平時兩人就喜歡呼朋引伴，深夜了還在城中城一樓飲酒作樂，惹得附近住戶相當不滿，多次通報警方取締勸導都無效。茶具行的老闆也早就放棄店面，隨他們兩人佔用。

案發當時，黃女疑似點燃沉香驅蚊，酒過三巡的她和郭男發生口角，氣頭上的她根本沒注意餘燼尚未熄滅，就直接丟到垃圾桶，引燃易燃物及廢棄瓦斯罐，爆炸後火勢一發不可收拾。