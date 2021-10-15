高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，共造成46人死亡、41人輕重傷。（洪浩軒攝）

高雄城中城大樓昨(14日)近凌晨3時發生火警，造成46人死亡、41人輕重傷。大陸官方媒體《央視新聞》微博今(15日)指出，已確認一名早年嫁到台灣的大陸配偶遇難。

《央視》微博寫道，高雄「城中城」大樓火災事故造成46人遇難，一名在海外的大陸觀眾看到央視總台記者相關報導後，聯絡記者希望尋找住在事故大樓的親人。

該篇微博提到，經與高雄市消防局及殯儀館核實，確認該名觀眾的家人已遇難，目前遺體在高雄市第一殯儀館存放，等待家屬認領，而殯儀館方面表示，該名遇難者為早年嫁到台灣的大陸配偶。

至於這起火警的主因和位置，高雄市消防局長李清秀指出，目前已知起火位置是在1樓，原因部分包括消防署火災調查組也南下高雄，會同消防局火災調查科及警察局的鑑識中心，根據現場跡證再做詳細的採證及調查，一旦有結果將對外說明。警察局長黃明昭則說，目前從附近周遭的所有監視錄影全部調閱過濾中，積極調查釐清是否有人為因素。