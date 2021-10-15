「有錢出錢有力出力」 高雄城中城大火 嘉縣長翁章梁捐1月薪 15:082021/10/15 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄城中城大樓大火，嘉義縣長翁章梁宣布捐1個月薪水。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市城中城大樓大火造成慘重傷亡，嘉義縣長翁章梁今天表示，他捐出1個月薪資所得，由高雄市政府統籌運用，以協助受傷者或罹難者家屬，也希望大家多關注這次事件，有錢出錢、有力出力，來幫助受災者。 翁章梁表示，這次高雄市城中城大火造成很多人傷亡，引起全國民眾很多關注，大家都有錢出錢，有力出力，因而他決定捐出1個月薪水所得，協助受傷者或罹難者家屬，由高雄市政府統籌運用這些款項。 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 財政部公股事業機構捐款2250萬元 協助高雄市城中城大樓大火賑災事宜 #城中城 #翁章梁 #大樓 #大火 # 高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 居民淒厲求援 親友哭喊救人 高雄城中城惡火奪46命 04:102021/10/15 焦點要聞 高雄城中城惡火醞悲劇 財政部率公股捐2250萬 12:342021/10/15 財經 高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 09:452021/10/15 政治 類城中城危樓 新北7棟 桃園15處 04:102021/10/15 焦點要聞 城中城大火 高市府一級機關首長捐出1月薪資 13:092021/10/15 政治 城中城大火受困 老翁苦撐八小時 母女躲陽台喊破嗓同獲救 08:352021/10/15 社會 高雄城中城大火引發中市議員重視 要求都發局提出專案報告 12:032021/10/15 生活 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 高雄城中城大火 民進黨捐100萬協助災後所需 11:182021/10/15 政治 城中城媲美殭屍場景 社工訪視遇鬼 老人半夜搥牆為趕走「她」 00:032021/10/15 社會 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 影／北市明後天開放預約莫德納第2劑 詳情曝光 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 陳柏惟罷免案在地人看法變了？他吃了一驚：很可怕 - 政治 陳其邁昔嗆胡志強任內大火死9人應下台 馬英九說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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