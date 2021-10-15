高雄市城中城大樓大火造成慘重傷亡，嘉義縣長翁章梁今天表示，他捐出1個月薪資所得，由高雄市政府統籌運用，以協助受傷者或罹難者家屬，也希望大家多關注這次事件，有錢出錢、有力出力，來幫助受災者。

翁章梁表示，這次高雄市城中城大火造成很多人傷亡，引起全國民眾很多關注，大家都有錢出錢，有力出力，因而他決定捐出1個月薪水所得，協助受傷者或罹難者家屬，由高雄市政府統籌運用這些款項。