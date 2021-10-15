高雄城中城大火釀46人死亡，民眾黨立委張其祿要求行政院長蘇貞昌赴率相關部會首長，赴立法院專案報告並備詢。（報系資料照）

高雄市鹽埕區城中城大樓昨日大火，導致46人罹難、41人受傷。對此，民眾黨立委張其祿今表示，為釐清高雄城中城火災的結構性問題及相關法規疏漏檢討，要求行政院長蘇貞昌應率相關部會首長，赴立法院進行專案報告並備詢。

1995年2月15日台中衛爾康餐廳大火，催生出「消防署」，並在1995年3月1日成立。根據紀錄，此次高雄大火是「消防署」成立以來，單一建物火災人員死傷最慘重的案件。

張其祿指出，為釐清高雄城中城火災肇因的結構性問題，應全面盤點相關法規漏洞，以改善類似大樓的居住環境；而這不單只是居住安全問題，更是迫切的社會正義問題。

張其祿主張，蘇貞昌應率相關部會首長，就高雄城中城火災的節構性問題及相關法規的疏漏進行檢討；另對案中弱勢居住問題、後續相關修法及行政改善措施，赴立法院進行專案報告並備詢。

張其祿強調，全國有太多危老建築，而危老建築中還有違建及隔間套房，使得火災公安意外成為煉獄，導致重大傷亡，協助這些危老建築中之弱勢居民，已是政府「公共安全」及「居住正義」所不可忽視的一環。

高雄市長陳其邁多年前因台中阿拉夜店9死火警案件，痛批時任台中市長胡志強「根本就該下台負責！」，如今對照高雄城中城火災46人死亡，全國人民皆想知道陳其邁將如何負責。