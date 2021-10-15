暨南大學原住民族專班助理陸家賢，獲教育部肯定。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南大學原住民族專班主任邱韻芳，建立原住民學生學習支持與輔導系統，培育部落人才，讓各界對原住民族群有更深刻的認知；邱韻芳因而榮獲教育部大專校院原住民族學生資源中心績優主管，助理陸家賢榮獲績優專任人員。

教育部為落實《原住民族教育法》，鼓勵大專校院設原住民族學生資源中心，指定專責人員，輔導原住民學生的生活及學業，對於有卓越貢獻的主管或專任人員予以獎勵，激勵相關人員持續積極辦理原住民學生輔導工作。

邱韻芳從台大數學系畢業後，因緣際會投入原住民紀錄片拍攝，進而投入人類學研究、原民文化復興與部落營造領域，與原住民青年建立深厚情感。

邱韻芳表示，暨大原專班分為社會工作組及觀光文創組兩組，顧及理論與實務、傳統與現代，並與原資中心合作，不定期舉辦讀書會，還會設計活動讓同學們交流；實務課程部分，曾邀請眉溪部落族人，指導小米種植並搭建賽德克穀倉，每年固定開設「賽德克傳統農事與祭儀」課程等。

陸家賢畢業於暨大社會政策與社會工作學系，是來自屏東縣春日鄉古華部落的排灣族人，曾擔任暨大原青社社長；他認為感動是為部落做事的源頭，因此原資中心引領學生從部落體驗中，學習在地文化及隨機應變能力，並積極地與其他單位合作辦理大型活動，吸引更多學生關注，讓非原民同學也有機會了解原住民文化，近年更積極拓展暨大和原鄉的互動，培養想要回部落的學生。