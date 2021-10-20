2012年國發會斥資推動電子化政府計畫，但APP管理粗糙，國發會並於2016年要求機關改善或下架，民眾黨立委邱臣遠今召開記者會表示，農委會目前15個還在使用的APP，粗估花費高達4200多萬元，部分APP下載使用次數偏低、使用者評等不佳，農委會無績效管考，放任蚊子APP蠶食鯨吞人民的納稅錢。

邱臣遠指出，農委會在2016年之後還是花了2330萬元元建置新的APP，超出當時審計部所列的開發金額500多萬元，且現存15個APP使用情形差距大，APP實際有多少效益令人質疑。

他說，根據農委會提供的資料顯示，目前仍在運營中的APP還有15個，但APP不是平台建置完成後就沒事了，相關部會每年還是要編列預算來維運，針對農委會目前15個還在使用的APP，從開發到維護等，粗估花費就高達4千多萬元。

他指出，農委會15個APP中，使用情形差距大，累計下載次數前三名分別為「田邊好幫手」43000次（2012年至今）、「農作物天然災害即時回報」26019次（2017年至今），以及「農務e把抓」19876次（2015年至今），但後三名的累計下載量都未破千，像是「農業病蟲害智能管理決策系統暨植物病蟲害情蒐APP」744次（iOS＋Android，2020年至今）、「禽流感現地調查」934次（2019年至今）以及「豬場e把抓」923次（2018年至今）。

他強調，以前三名及後三名為例，部分APP下載使用次數偏低、使用者評等不佳，花了這麼多的公帑，APP實際達成多少效益令人質疑。

他指出，根據行政院「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，農委會APP實質效益差，但相關得標廠商，像是「〇誠科技股份有限公司」及「〇訊科技股份有限公司」，卻仍可持續取得農委會的標案，且比例都高達得標總金額的九成以及將近六成，「為什麼績效那麼差卻還能持續得標？」農委會內部的標案評選機制需不需要檢討？

他表示，APP的管理，農委會應儘速建立績效管理機制並辦理定期檢討，未來在開發前也應精準評估使用者需求及可能下載數，甚至應該有使用者行為分析，讓APP可以持續優化，不要「為了數位化而數位化」，浪費的都是民脂民膏。