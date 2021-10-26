香港行政長官林鄭月娥上周一（18日）在香港禮賓府跌倒，右手受傷骨折，休息一周後正式復工，她今（26日）出席香港行政會議前表示，針對香港與大陸通關的時間，愈早愈好，並透露將會取消大部份外地到港豁免檢疫群組，盼讓大陸中央對與香港通關更有信心，將只容許少量緊急、有必要性、與香港運作有關的人，才可以免檢來港，如跨境貨運司機。

林鄭月娥說，港府重視盡快讓港人可以免隔離往返大陸，並強調愈快愈好，但可能要「由小到大」，換句話說，即一開始規模會很小、有配額，並非如疫情前6、7個口岸均可往返大陸。

林鄭指出，與大陸的磋商情況，香港在「清零」一段時間後已向大陸中央提出清晰訴求建議，經過第一次專家對接，大陸已再提出回饋意見，為了令陸、港兩地防疫抗疫措施可更加接近，港府已再次提交了意見，這些意見均會落實執行，各方面都會有收緊，包括進入港府大樓必須使用「安心出行」app。

林鄭續指，另一個會嚴加管控的措施是將取消海外進入香港的大部分豁免檢疫群組，只容許少量緊急、有必要性、與香港運作有關的人，才可以免檢到港，如跨境貨運司機。她稱，希望藉此可以讓大陸可有信心通關。至於第二次對接會議尚無確切時間。