有「高雄第一鬼樓」之稱的城中城大樓昨（14日）清晨發生惡火，釀下46死、41傷慘劇。這場大火燒出貧戶居住安全問題，仍有許多人住在半廢棄、半出租的危老樓中，缺乏管理機制、也無相關法令嚴格稽查安全問題，暗藏潛在的重大災害風險。

英國媒體《BBC》報導指出，輿論除了針對起火原因的調查、咎責以外，此次大火也延燒出貧戶居住安全問題，有批評人士指出，弱勢族群居於高危險建築，已是台灣存在多年公共安全問題，「但地方、中央政府和房東等，礙於法令和自身利益，沒有人願意出面解決」。

1名曾於城中城居住過的高雄民眾表示，由於該大樓租金特別便宜，逐漸成為社會底層和地下交易混雜的場所，這裡的居民一直不受重視，對於消防設備法規的保障、執行根本是奢求，「希望這幾十條人命，可以促使政府對於社會中其他類似的社區，不再麻木以待」。

儘管檢警不排除大火是人為因素所造成，但全台輿論風向已經開始咎責，有許多人都住在半廢棄、半出租的危老樓之中，這些老舊建築缺乏管理機制，也無相關法令嚴格稽查安全問題。

台灣「雙北老屋改建發展協會」理事長胡偉良指出，近年火災大多發生在老舊建築，但當時法規並無規定建材要防火，且很多老屋結構很危險，本就應改建，然受限於法規和施政單位的思維，致使改建寸步難行。

這場大火也凸顯貧戶居住安全問題，有批評聲浪指出，儘管台灣逐漸為弱勢族群興建社宅，但租金對貧戶而言仍然太高，迫使他們不得不去租便宜的危險建物，這些市場也因此而存在，房東不願花錢改建，進而產生惡性循環