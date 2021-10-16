高雄鹽埕區城中城一把惡火燒死46人，一對父子不幸遇劫，家屬今（16日）在殯儀館砲轟市府處置荒腔走板，批評高市府只會放煙火，蘇貞昌只會端一盤菜讓民眾聞香，要求此件重大災難一定要有人下台負責；對於市府首長甚至正副總統都紛紛捐出1月所得，家屬爆氣：「那我捐1年所得，讓他們家死2個人看看」。

不幸罹難的父子家屬今天上午在殯儀館奔波家人後事，家屬接受媒體訪問時，一吐大火事發至今對市府處置作為的怨氣。

死者的女兒說，該棟大樓的房屋是阿公早年眼見鹽埕區繁華買下投資，後來父親和弟弟一起住，平常爸爸在園藝店當修剪樹木零時工，20出頭的弟弟還未出社會，尚無工作；她批評市府搜救處置作為太離譜，質疑當時為何不每一層樓同步搜尋，而且應從有住戶的樓層開始找。

死者的妹妹則指，樓下根本沒人住，搜救太慢了，當時看新聞看到有31組人分頭去找，但卻是通通集中在一層樓先搜，搜完再往上搜，為什麼不能同時全部一起搜救，這樣到後面，有救也變成沒救了，連家裡養的狗都死了！

對於重大火警災難發生後，市府首長和正副總統紛紛捐出月薪當急難救助基金，死者的兒子爆氣說，「捐月薪有何用，那我捐1年所得，讓他們家死2個人看看，這是2條人命，不是錢的問題」。

針對外界要求市長陳其邁下台負責，死者兒女同聲表示，「家人回不來了，如果不下台負責，做任何事都沒意義，就像東西壞了、過期了，只是換包裝而已，繼續用嗎？」

死者兒女也批評該棟大樓的安檢措施，指有樓梯當倉庫、堆放雜物，但消防局卻聲稱有來看過消防安檢，難道是閉著眼睛看嗎？

死者妹妹怒氣難抑，連帶批評行政院長蘇貞昌紓困政策，「只會端一盤菜聞香而已，但到後面就沒了」，她說，兒子工廠辦理紓困，前面都合格，但到銀行端卻全部被砍斷。打電話去市府經發局、寫信到市長信箱，到現在都沒回電話。