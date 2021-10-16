【愛傳媒藺奕專欄】一場大火、46人喪命。這一年，台灣人民莫名的亡故和殘疾，成為你我周遭生活的常態，無數破碎的家庭、一批又一批受害者家屬，怒火在胸膛，成為台灣新價值。

包括我，意外就快兩個月了。其實很有收穫。

一場毫無準備、來自新竹市政府怠惰瀆職的行政暴力破窗而入，押送我們一步一步走到現在，我攙扶著愛妻逃開氣餒的泥沼，彼此成為更牢固的緊密，討論的話題就像紙本五倍券有不同大小的面額，對這世間充满希望、失望、質疑的雜交，我們比以往說更多更多的話，關於生死、寬恕，NFT和元宇宙，而情話太腥，該不該為正義、為美麗果腹而亡。

10月13日晚甚至聊到兩、三點，暴雨後嶄新的腳印，雙方的表達似没有硝烟的約束，彷彿回到初戀，回到年輕時行人錯開行人的捷運地下道，在出口與太陽交接的地方，天氣很好，妳在等我。

走一趟水管路是新的出發。只是身心太過疲憊，體力都不若預期，走走停停，一隻壯碩的獼猴突然躍下跟雲門對峙，有一刻，我悲觀預感潑猴恐一把撈上樹幹高高摔下，慶幸並沒有，這個彌足珍貴的「猿分」體驗，真像好萊塢驚悚片結尾逃出的兩個人，從上帝給我們布置的任務之中，滿臉髒污地安全脫逃，相視一笑：「總算活著走上來了。」

然而傷心還是有後勁的，對岳父和妻子來說，像休火山、像餘震、像一個人的山洪、像山猴揪著心肺的藤蔓盪來盪去。

如果說最近有什麼願望的話，我希望我們都能好好吃飯、作息正常，岳父病情穩定。畢竟得先有健康，才夠力氣一路和卑劣似潑猴的政權繼續較量。

天涼了，刺人的雨鋒和衰竭的花，緊緊衣領的同時，我知道，總有一些什麼在我們內心破土，長出眉目、伸出肋骨，所以親愛的妳，馬上就要出庭了，妳將為妳母親、替台灣的正義起身而戰，妳的強大，足以掀起手邊的風暴，給荆棘的旅程，一個響亮的耳光。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。