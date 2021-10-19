有些人適合當上班族賺穩定的薪水，也有些人特別適合自己創業當老闆，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬牛、雞、馬、虎、羊的人性格積極，人脈很廣，創業往往能取得成功，輕鬆賺大錢，過著無憂無慮的生活。

▍1.生肖牛

屬牛人一生都想往上爬，做事情行動力強，一定會做好規劃，讓自己不斷進步，達到名利雙收的目標。堅強的意志力是成功必備的條件，所以屬牛人必定能夠事業有成，特別是創業做生意，生意會越做越大，財富不斷上漲，手頭寬裕不需為錢憂愁。

▍2.生肖雞

屬雞人內心充滿對金錢的慾望，即使不表現出來，從他們的一言一行中也能感覺到他們對物質生活的重視。屬雞人吃苦耐勞，適合自行創業當老闆，經過不懈努力將能一舉成功，他們願意靠自己的雙手闖一番事業，體會賺錢的快樂，最終飛黃騰達。

▍3.生肖馬

屬馬人重情義，人緣很好，所以五湖四海之內都是朋友，注定一生不平凡。他們樂於實現自己的想法，很有當老闆的潛質，再加上人脈廣、貴人多，因此賺錢比一般人輕鬆。他們自尊心極強，無法一輩子聽從別人的指揮，自己創業做生意最合適。

▍4.生肖虎

屬虎人身上有一股不服輸的氣勢，跌倒了也會立刻爬起，認定的事一定要做好，有信心、有能力，很有做大事的氣魄。財神爺會很樂意庇佑屬虎人，好運也會一直伴隨左右，有機會創業做生意，會賺更多的錢，成為朋友眼中的有錢人。

▍5.生肖羊

屬羊人做事不拘小節，謙虛好學，擁有良好的人緣，他們為人處事開朗大方，一生貴人多助，前途無限。因為屬羊人眼光好，懂得選擇投資標的，是經商的料，人脈強又有生意頭腦，所以容易走向成功之路，名利雙收，一輩子富裕。

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