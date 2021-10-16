莫允雯劇中與吳念軒談姊弟戀。三立提供

兩人劇中修成正果。三立提供

吳念軒在偶像劇《戀愛是科學》和莫允雯談姊弟戀，感情愈來愈甜蜜，劇中一起開了夢想中的理髮店，他沖婚頭想求婚，17日晚完結篇中是否能終成眷屬讓粉絲期待。

戲中吳念軒是個性老派傳統的年下男，認為讓另一半幸福方式就是結婚，戲外的他也認為，結婚很美好，是人生清單之一。他自認是浪漫、喜歡為另一半製造驚喜的男人，但有時候「驚喜」會變成「驚嚇」，要看對方的個性能不能接受。

他看過最浪漫的求婚或告白方式，是韓國電影《我的野蠻女友》中，男主角在遊樂園安排燈光秀和煙火向女主角告白。他說自己平常會在網路上看各種求婚影片，有時還會看到感動落淚，心想以後一定要想個不一樣的求婚方式。

莫允雯則認為，婚姻對他來說很重要、但不是一種責任：「這是2個人對彼此最高境界的承諾，結婚後還是應該為自己負責，另一半只是我們人生旅程的夥伴。」她心中最浪漫求婚方式很「生活化」，以日常相處方式、不需要多餘鋪陳，簡簡單單就可以。