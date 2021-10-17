台中立委陳柏惟罷免案，將在23日舉行投票，藍委江啟臣表示，自己今天特地早起八點半就到霧峰零售市場和刪Q總部的夥伴們一同掃街，因為疫情關係，大家都得戴上口罩，但鄉親的熱情，大家即使隔著口罩都能被感受到。

江啟臣今（17日）在臉書發文表示，自己和刪Q總部的夥伴們走進市場，人潮洶湧，雖然沒辦法和每一位支持者多聊，但從鄉親的熱烈回應和簡單對話，可以感受到鄉親們只求一位能傾聽民意、並解決人民大小事的好民代，而不是領人民薪水卻拚仇恨，不拚經濟，製造對立不顧民意，教壞囝仔大小的立委。

在現今民主政治裡，江啟臣直言，「我們都只是選民在立法院的代表，他們才是政治權力的來源」，但如果鄉親不希望開放萊豬、希望購買國際疫苗、不想用肺發電、對毒品零容忍，陳柏惟卻逆民意而行，「就代表你把自己凌駕於民意之上了」。江文末稱，「1023是實踐民主的光榮時刻，無論立場請出門投票，讓我們一起找回中道理性 敦厚樸實的美麗台中」！

許多網友也在其po文底下留言表示，「加油！催落去」、「罷免下台，多打電話拉票」、「大家早安，刪Q加油」。

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