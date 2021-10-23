台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案23日下午開票，罷免總部工作人員接力開票結果，截至傍晚4：56，同意票為3萬5556票，不同意為3萬2997票，罷免門檻為7萬3744票，目前罷免總部暫時領先票票。民眾一陣鼓掌歡呼：「感謝民意 罷免成功」。

依《選罷法》規定，罷免通過門檻為「同意票高於不同意票」、「同意票達原選舉區選舉人總數1／4以上」。以該選區來看，當地選舉人數29萬4976人，若有7萬3744人投下同意票，且票數高於不同意票，就確定陳柏惟被罷免，自結果公告日起3個月內須完成補選。