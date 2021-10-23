陳柏惟罷免案票數拉鋸 氣氛緊張 16:592021/10/23 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣基進黨立委陳柏惟罷免案下午4點停止投票，258個投開票所隨即進行開票作業。(擷取自直播畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣基進黨立委陳柏惟罷免案下午4點停止投票，258個投開票所隨即進行開票作業，同意票與不同意票一路呈拉鋸、膠著。據了解，目前開出選票的投開票所中，沙鹿區多數票為同意，但霧峰、烏日區開票結果以不同意居多，目前陳陣營開出的票數為同意票高出不同意票。 陳柏惟陣營在烏日日出停車場舉辦開票，支持群眾4點後陸續聚集，陳陣營4點47分宣布目前回報的票數，為同意票3萬5556票、不同意3萬2997票，開出票數約達5成。 刪Q之戰 牽動藍綠布局 綠議員臉書貼選舉標語 罷免總部疑違反選罷法 #同意票 #開出 #陣營 #陳柏惟罷免案 #開票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳柏惟罷免投票案 民眾投票踴躍 截至下午3時投票率約4成3 15:212021/10/23 政治 顏寬恒完成陳柏惟罷免案投票 曝睡得不錯「心情很平靜」 11:112021/10/23 政治 朱立倫強力催票 陳認錯盼彌補 04:102021/10/23 地方新聞 周線連三紅 再戰季線關卡 04:102021/10/23 財經要聞 陳柏惟罷免案投票 霧峰216投票所疑公民團體拍照遭選務人員驅離 11:552021/10/23 政治 新聞分析－打包出售 外銀買家有跨國優勢 04:102021/10/23 財經要聞 陳柏惟罷免案》民主轉骨湯音樂會 楊烈籲讓陳柏惟留立院 19:572021/10/22 政治 拚4公投過關 國民黨將合體民團造勢 04:102021/10/23 地方新聞 蘇揆挺陳柏惟 盼看到台中選民的智慧 04:102021/10/23 地方新聞 陳柏惟罷免案》民主音樂會活動挺陳柏惟 文化部稱絕無補助 17:112021/10/22 政治 盧秀燕頒授青諮委員證書 提倡青年入府精神 14:102021/10/23 政治 政治熱門新聞 不斷更新／罷免門檻近了 刪Q同意票破7萬！不同意票數仍差4000票 - 政治 同意票破7萬大關接近罷免門檻 陳柏惟陣營氣氛低迷 - 政治 中二選區沙鹿區「章魚哥里」開票出爐 - 政治 藍營女戰神左右開弓！她上場一招同時擊破蘇貞昌、陳其邁 - 政治 陳柏惟罷免案》罷免投票倒數 郭正亮發現一件事很奇怪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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