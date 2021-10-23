台灣基進黨立委陳柏惟罷免案下午4點停止投票，258個投開票所隨即進行開票作業，同意票與不同意票一路呈拉鋸、膠著。據了解，目前開出選票的投開票所中，沙鹿區多數票為同意，但霧峰、烏日區開票結果以不同意居多，目前陳陣營開出的票數為同意票高出不同意票。

陳柏惟陣營在烏日日出停車場舉辦開票，支持群眾4點後陸續聚集，陳陣營4點47分宣布目前回報的票數，為同意票3萬5556票、不同意3萬2997票，開出票數約達5成。