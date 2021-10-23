第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，23日舉行投票，台中市今天氣候晴朗，民眾投票踴躍，據周邊人員觀察，到下午3時投票率達4成3，罷免案投票到4時截止，投票率預估到4成9，選委會表示，各投票所投票秩序良好，僅216、244、245三個投票所，有民眾在投票所30公尺內拍照，被選務人員制止。

台中市選委會表示，第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人人數總計29萬4976人，設置258個投開票所，天候涼爽，民眾出門投票很踴躍。

據各投票所周邊人員觀察，下午3時投票率達4成3，到下午4時投票結束時，預估上看4成9的投票率。

選委會統計，陳柏惟罷免案投票人人數總計29萬4976人，分別為沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人及霧峰區5萬3241人，設置258個投開票所，投票所秩序大致良好。

選委會指出，罷免案必須符合有效同意票數多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，才算通過，陳柏惟罷免案具有投票資格294976人，有效同意票須超過73744票，罷免案才會通過。